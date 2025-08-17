Захарова: европейцы заставляют Украину воевать, понимая невозможность победы

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на Аляске в Анкоридже. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и поблагодарил президента России и его команду за прекрасную работу и прошедшие переговоры. При этом он заявил, что сделки по завершению российско-украинского конфликта по итогам встречи достичь не удалось.