Захарова: европейцы заставляют Украину воевать, понимая невозможность победы

Ведомости

Лидеры западно-европейских стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, предлагают Украине продолжать воевать против России, прекрасно понимая, что Киев не сможет победить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на интервью Макрона газете Le Figaro, где президент Франции говорит, что Россия якобы не хочет мира на Украине и поэтому предложила ей капитуляцию.

В этой связи Захарова напомнила про минские соглашения, которые были направлены на мирное урегулирование ситуации в Донбассе, однако их реализация саботировалась Западом и его «наймитами» на Украине. Кроме того, западные лидеры признали, что эти договоренности позволили Украине укрепить свой оборонный потенциал.

«Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали Банковой мысль о "победе на поле боя", прекрасно понимая, что это невозможно, кто поставлял оружие киевскому режиму для совершения терактов, кто врал и развращал ложными обещаниями украинцев», – подчеркнула представитель МИДа.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на Аляске в Анкоридже. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и поблагодарил президента России и его команду за прекрасную работу и прошедшие переговоры. При этом он заявил, что сделки по завершению российско-украинского конфликта по итогам встречи достичь не удалось.

Однако с российской делегацией было согласовано много пунктов, и теперь, как отмечал лидер США, решение по разрешению кризиса в руках президента Украины Владимира Зеленского. Последний 18 августа планирует прилететь в Вашингтон для обсуждения итогов саммита с Трампом.

Читайте также:Что сказал Путин на совещании по итогам саммита на Аляске
