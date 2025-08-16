Что сказал Путин на совещании по итогам саммита на Аляске

Что сказал Путин на совещании по итогам саммита на АляскеПрезидент обозначил, что Москва и Вашингтон хотят урегулировать украинский кризис
После саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин собрал совещание в Кремле, чтобы обсудить итоги переговоров с американской стороной. «Ведомости» собрали главные заявления главы государства.
Путин назвал визит на Аляску «своевременным и весьма полезным», так как подобного рода переговоры не проходили давно. Российско-американские встречи «в верхах» не проводились более четырех лет.
По словам российского лидера, диалог у них с Трампом сложился «откровенный и содержательный».
Россия и США спокойно и детально обсудили разрешение украинского кризиса на справедливой основе.
Путин еще раз обозначил в разговоре позицию Москвы. Он заявил, что устранение первопричин конфликта должно быть положено в основу урегулирования.
Российская сторона, сказал президент РФ, с уважением относится к позиции Соединенных Штатов о необходимости скорейшего прекращения боевых действий. По словам Путина, Москва хочет того же. Она хотела бы перейти к решению вопросов мирными средствами.
Стороны обсудили все направления взаимодействия. Путин положительно оценил проведенный саммит, сказав, что встреча приблизила стороны к нужным решениям.
На встрече с российским лидером в Кремле присутствовали председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, помощник президента Владимир Мединский и другие.
15 августа Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Главной темой переговоров было урегулирование российско-украинского конфликта. После завершения саммита американский глава объявил, что согласовал с российскими переговорщиками много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках президента Украины Владимира Зеленского.
Позднее президенты США и Украины созвонились. Сначала разговор велся один на один, потом к нему подключились европейские лидеры. Трамп проинформировал Зеленского о саммите с Путиным и основных пунктах их разговора. Стороны договорились провести встречу в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня.