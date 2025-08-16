Что сказал Путин на совещании по итогам саммита на Аляске

Путин назвал визит на Аляску «своевременным и весьма полезным», так как подобного рода переговоры не проходили давно. Российско-американские встречи «в верхах» не проводились более четырех лет.

По словам российского лидера, диалог у них с Трампом сложился «откровенный и содержательный».

Россия и США спокойно и детально обсудили разрешение украинского кризиса на справедливой основе.

Путин еще раз обозначил в разговоре позицию Москвы. Он заявил, что устранение первопричин конфликта должно быть положено в основу урегулирования.

Российская сторона, сказал президент РФ, с уважением относится к позиции Соединенных Штатов о необходимости скорейшего прекращения боевых действий. По словам Путина, Москва хочет того же. Она хотела бы перейти к решению вопросов мирными средствами.