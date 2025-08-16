Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что сказал Путин на совещании по итогам саммита на Аляске

Президент обозначил, что Москва и Вашингтон хотят урегулировать украинский кризис
Наталья Захарова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

После саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин собрал совещание в Кремле, чтобы обсудить итоги переговоров с американской стороной. «Ведомости» собрали главные заявления главы государства.

  • Путин назвал визит на Аляску «своевременным и весьма полезным», так как подобного рода переговоры не проходили давно. Российско-американские встречи «в верхах» не проводились более четырех лет.

  • По словам российского лидера, диалог у них с Трампом сложился «откровенный и содержательный».

  • Россия и США спокойно и детально обсудили разрешение украинского кризиса на справедливой основе.

  • Путин еще раз обозначил в разговоре позицию Москвы. Он заявил, что устранение первопричин конфликта должно быть положено в основу урегулирования.

  • Российская сторона, сказал президент РФ, с уважением относится к позиции Соединенных Штатов о необходимости скорейшего прекращения боевых действий. По словам Путина, Москва хочет того же. Она хотела бы перейти к решению вопросов мирными средствами.

  • Стороны обсудили все направления взаимодействия. Путин положительно оценил проведенный саммит, сказав, что встреча приблизила стороны к нужным решениям.

«Тогда в следующий раз в Москве»

Политика / Международные отношения

На встрече с российским лидером в Кремле присутствовали председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, помощник президента Владимир Мединский и другие.

15 августа Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Главной темой переговоров было урегулирование российско-украинского конфликта. После завершения саммита американский глава объявил, что согласовал с российскими переговорщиками много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках президента Украины Владимира Зеленского.

Позднее президенты США и Украины созвонились. Сначала разговор велся один на один, потом к нему подключились европейские лидеры. Трамп проинформировал Зеленского о саммите с Путиным и основных пунктах их разговора. Стороны договорились провести встречу в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня.

Читайте также:«Пока сделки нет». Главные заявления Путина и Трампа
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных