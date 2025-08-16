«Пока сделки нет». Главные заявления Путина и Трампа

Он заявил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Затем он также обратил внимание на выбранное место для переговоров, отметив, что РФ и США близкие соседи, несмотря на океан между ними. Он подчеркнул, что значительная часть общей истории России и США связана с Аляской. «Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны – хоть нас разделяет океан – на самом деле близкие соседи», – сказал он.