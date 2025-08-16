Газета
Главная / Политика /

«Пока сделки нет». Главные заявления Путина и Трампа

Лидеры отметили прогресс и допустили возможность новой встречи
Людмила Чернова
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп начали совместную пресс-конференцию после саммита в американском Анкоридже, Аляска.

На пресс-конференции были все члены обеих делегаций.

Встреча с участием министров в формате «три на три» продлилась 2 часа 45 минут.

Ранее Трамп говорил, что если переговоры будут неудачными, совместной пресс-конференции не будет. Американские телеканалы, ведущие прямую трансляцию встречи двух лидеров, до последнего не знали уберут ли подиум, предназначенный для Путина – что стало бы знаком провальной встречи.

В своем вступительном слове Путин поблагодарил Трампа за приглашение приехать на Аляску. «Хотел бы еще раз поблагодарить моего американского коллегу за предложение приехать на Аляску», – сказал Путин.

Он заявил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Затем он также обратил внимание на выбранное место для переговоров, отметив, что РФ и США близкие соседи, несмотря на океан между ними. Он подчеркнул, что значительная часть общей истории России и США связана с Аляской. «Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны – хоть нас разделяет океан – на самом деле близкие соседи», – сказал он.

Трамп подчеркнул, что у него всегда «отличные» отношения с Путиным, которого он назвал «Владимир». При этом он заявил, что «сделки нет». Трамп сообщил, что собирается сделать несколько звонков и рассказать НАТО и лидерам Европы, как прошли переговоры.

«Но у нас была чрезвычайно продуктивная встреча», – заявил он.

Американский президент отметил, что по многим вопросам достигнуты соглашения. «Остались только несколько пунктов, некоторые из которых не очень значительные, а один, вероятно, самый важный, но у нас есть хороший шанс решить и его. Мы еще не достигли окончательного решения, но у нас есть хорошие шансы это сделать», – сообщил он.

В конце Путин пригласил Трампа провести следующую встречу в Москве. «Я допускаю такую возможность», – ответил президент США.

