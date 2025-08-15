Саммит Путина и Трампа на Аляске. Онлайн

Саммит Путина и Трампа на Аляске. ОнлайнСамолет президента РФ вошел в воздушное пространство США
19:45. Журналисты прибыли на место будущего саммита. Рассказывает корреспондент «Ведомостей» Елена Мухаметшина: «Журналисты уехали на военную базу на семи автобусах. В двух автобусах были журналисты российского пула – как российские СМИ, так и западные, которые аккредитованы в России (в том числе BBC, The New York Times, AFP и другие). В остальных автобусах были журналисты из разных зарубежных медиа, которые не входят в пулы Владимира Путина и Дональда Трампа. Пул Трампа обычно путешествует вместе с американским президентом.
Дорога до военной базы заняла около 15 минут. Журналистам после въезда на базу категорически запретили снимать. В автобусе со СМИ ехали по несколько военных. На попытки сделать фотографии, сразу раздавался приказ, что снимать нельзя. Военная база напоминает отдельный городок – автобусы проезжали мимо корпусов, церкви, спортивных площадок.
Автобусы остановились у здания с помещением, напоминающим актовый зал – здесь были сцена и партер. Дальше все было по-военному. Началась проверка, собаки досматривали автобусы. А в это время 40 журналистов из первого автобуса завели в зал. Свои вещи они оставили вдоль края сцены, а сами прошли на досмотр. После досмотра все расположились в креслах в ожидании, когда трое сотрудников американской безопасности вручную посмотрят все вещи журналистов. Отбирали зажигалки и вейпы. Осмотр людей из каждого автобуса занимал примерно 40 минут, в это время те, кто уже прошёл проверку, ожидали в автобусах. Стало понятно, почему выезд утром со стадиона российских журналистов стоял на 5:30 утра».
19:43 Дмитриев опубликовал видео с медведем: «Встреча с медведем утром на Аляске. Хороший знак?» — написал глава РФПИ.
19:36. Трамп в интервью Fox News на борту самолета выразил уверенность, что его переговоры с Путиным пройдут «очень хорошо». Он заявил, что надеется быстро добиться прекращения огня на Украине и «огорчится», если это не случится сегодня. Американский президент также отметил, что Европа не навязывает ему условия завершения украинского конфликта, но «будет вовлечена» в процесс.
19:22. Самолет президента России вошел в воздушное пространство США, следует из данных FlightRadar24. Посадка в Анкоридже ожидается через 1,5 часа. Последний раз Путин был в Америке в сентябре 2015 г. Тогда он участвовал в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
19:17. Минобороны назвало «провокацией» заявление Киева, что российские силы якобы ударили по рынку в Сумах. Ведомство подчеркнула, что 15 августа удары по Сумам и другим городам не наносились. По оценке российского ведомства, украинские власти таким образом пытаются сорвать переговоры с США в Анкоридже.
19:12. CNN обратил внимание, что во время перелета на Аляску российских журналистов кормили котлетами по-киевски. Американский телеканал интерпретировал выбор этого блюда как «очередной выпад в адрес Украины».
19:10. Bloomberg пишет, что секретная служба США и охрана Путина проводят совместные мероприятия по усилению безопасности в Анкоридже.
18:21. Дмитриев сообщил «РИА Новости», что на переговорах России и США будет обсуждаться весь спектр отношений, не только Украина. «Мы занимаемся восстановлением отношений России и США, а не только экономикой», добавил он. Настроение у российских переговорщиков, по словам главы РФПИ, «боевое».
18:11. Российская сторона рассчитывает на то, что саммит президентов завершится результативно, заявил Песков. Переговоры в формате тет-а-тет пройдут с участием помощников.
18:08. Песков предположил, что переговоры Путина и Трампа в целом могут занять минимум 6-7 часов. Ранее Белый Дом сообщал, что встреча президентов должна начаться в 22:00 мск. Покинуть Аляску Трамп должен в 04:45 мск (16 августа). Песков подчеркивал, что Путин прибудет вовремя на встречу.
18:04. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал совместную фотографию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. «Продолжим работу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и американской делегацией во главе с президентом США Дональдом Трампом на Аляске сегодня», – написал он. Дмитриев входит в состав российской делегации, которая будет участвовать в переговорах.
17:56. У Трампа во время полета состоялся первый телефонный разговор с Александром Лукашенко. Президенты обсудили освобождение 1300 белорусских заключенных. Лукашенко пригласил президента США с семьей в Минск. Трамп принял приглашение.
17:51. Перед тем как сесть в самолет, Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба». «Авиатрасса «Аляска – Сибирь» в годы Великой Отечественной войны была основным направлением поставок самолётов из США в СССР по ленд-лизу. Из-за экстремальных погодных условий на большой высоте, где пилотам приходилось летать с использованием кислородных масок, в то время погибло более ста летчиков.
17:48. Как сообщает корреспондент «Ведомостей», российские журналисты уже выехали на военную базу Эльмендорф-Ричардсон. Там пройдет встреча президентов.
17:45. Владимир Путин вылетел из Магадана. Спецборт RA-64531 взял курс на Аляску, следует из данных сервиса Flightradar. Песков говорил, что во время перелета президент будет работать с документами, в том числе по всем тезисам предстоящего саммита. Его полет должен занять четыре часа. Встречать на военной базе Эльмендорф-Ричардсон его будет лично Трамп.
Дональд Трамп сейчас летит на борту Air Force One. В самолете он заявил, что готов обсуждать с Путиным вопросы бизнеса, если удастся достичь прогресса на украинском направлении. Президент США отметил, что планирует обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный счет должен принять Киев. Трамп также подчеркнул, что не допускает возможности предоставления Киеву гарантий безопасности в формате НАТО
Где и когда пройдет встреча
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Он пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе Аляски Анкоридже. Согласно расписанию которое публиковал Белый Дом, американский президент покинет штат в 04:45 мск (16 августа).
У президентов намечена встреча тет-атет, а потом переговоры в формате «5 на 5». Российская сторона также анонсировала совместную пресс-конференцию. Трамп о ее возможном проведении отвечал уклончиво.
Кто примет участие
В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, а также спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.
Со стороны США: госсекретарь Марко Рубио, глава Минторга Говард Лютник, министр финансов Скотт Бессент, министр обороны Питт Хегсет и директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф.
Чего ожидают от встречи стороны
Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что главной темой саммита будет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. В Кремле призывали не забегать вперед в ожиданиях от саммита. Там же сообщили, что документы по итогам встречи подписывать не планируется.
Путин, который перед вылетом провел совещание с высшим руководством страны, отметил «достаточно энергичные и искренние усилия» администрации США для прекращения боевых действий на Украине. Он также допустил, что на следующем этапе возможны договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.
Перед вылетом в Анкоридж Трамп написал в своей социальной сети Truth Social: «Ставки высоки!!!».