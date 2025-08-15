Саммит Путина и Трампа на Аляске. Онлайн

Автобусы остановились у здания с помещением, напоминающим актовый зал – здесь были сцена и партер. Дальше все было по-военному. Началась проверка, собаки досматривали автобусы. А в это время 40 журналистов из первого автобуса завели в зал. Свои вещи они оставили вдоль края сцены, а сами прошли на досмотр. После досмотра все расположились в креслах в ожидании, когда трое сотрудников американской безопасности вручную посмотрят все вещи журналистов. Отбирали зажигалки и вейпы. Осмотр людей из каждого автобуса занимал примерно 40 минут, в это время те, кто уже прошёл проверку, ожидали в автобусах. Стало понятно, почему выезд утром со стадиона российских журналистов стоял на 5:30 утра».