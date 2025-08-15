Песков: переговоры Путина и Трампа займут минимум 6–7 часов

Трамп будет встречать Путина у самолета по прибытии в Анкоридж, сообщал Песков. Сейчас Путин находится в самолете, следующем на Аляску из Магадана. Путь займет около четырех часов. По словам Пескова, во время полета президент будет работать с документами и тезисами по ключевым вопросам саммита.