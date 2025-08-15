Песков: переговоры Путина и Трампа займут минимум 6–7 часов
Переговоры президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа могут занять минимум 6-7 часов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также сообщил, что беседа президентов России и США в формате тет-а-тет пройдет с участием помощников.
Трамп будет встречать Путина у самолета по прибытии в Анкоридж, сообщал Песков. Сейчас Путин находится в самолете, следующем на Аляску из Магадана. Путь займет около четырех часов. По словам Пескова, во время полета президент будет работать с документами и тезисами по ключевым вопросам саммита.
Переговоры пройдут 15 августа в 22:00 мск (11:00 по местному времени) на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Песков отмечал, что подписание итоговых документов по итогам встречи не ожидается.