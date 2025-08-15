Песков: Трамп будет встречать Путина у самолета на Аляске
Президент США Дональд Трамп встретит российского лидера Владимира Путина у самолета по прибытии в Анкоридж. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Сейчас Путин находится в Магадане, но в ближайшее время его самолет вылетит на Аляску. Путь займет около четырех часов. По словам Пескова, во время полета президент будет работать с документами и тезисами по ключевым вопросам саммита.
«И хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского регулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений. Это и возможные проекты экономического сотрудничества. Это и все аспекты украинского регулирования. Это и тезисы по региональной и международной проблематике», – подчеркнул Песков.
Губернатор Аляски Майк Данливи до этого также заявлял, что Трамп планирует встретить Путина в аэропорту.
Переговоры пройдут 15 августа в 22:00 мск (11:00 по местному времени) на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Песков отмечал, что подписание итоговых документов по итогам встречи не ожидается.