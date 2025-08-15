Песков: Трамп будет встречать Путина у самолета на Аляске

«И хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского регулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений. Это и возможные проекты экономического сотрудничества. Это и все аспекты украинского регулирования. Это и тезисы по региональной и международной проблематике», – подчеркнул Песков.