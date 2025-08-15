Трамп прибудет на Аляску первым и лично встретит Путина

Белый дом обнародовал состав американской делегации. В нее вошли госсекретарь Марко Рубио, глава минторга Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф. Также в переговорах примут участие спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, ее заместитель Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Левитт.