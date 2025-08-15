Трамп прибудет на Аляску первым и лично встретит Путина
Президент США Дональд Трамп первым прилетит на Аляску и лично встретит российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор штата Майк Данливи, передает ТАСС.
До этого в пуле Белого дома рассказывали, что американский президент выехал на авиабазу Эндрюс, откуда вылетел в Анкоридж для участия в саммите.
Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа в 22:00 мск (11:00 по местному времени) на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основной темой встречи станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Белый дом обнародовал состав американской делегации. В нее вошли госсекретарь Марко Рубио, глава минторга Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф. Также в переговорах примут участие спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, ее заместитель Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Левитт.
В Кремле 14 августа подчеркнули, что подписание документов по итогам саммита не планируется. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что делать прогнозы относительно результатов встречи преждевременно.
Сообщалось, что Трамп намерен обсудить на саммите с Путиным территориальные вопросы. Такое заявление лидер США сделал уже на борту самолета.