Трамп намерен обсудить на саммите с Путиным территориальные вопросы
Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос обмена территорий на саммите в Аляске. Об этом американский лидер заявил журналистам на борту самолета.
«Эти вопросы будут обсуждаться, но решение должна принять Украина. Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени», – подчеркнул Трамп.
Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в Анкоридже в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Главной темой переговоров станет поиск долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите.
Трамп говорил, что переговоры на Аляске будут предварительными. После саммита с Путиным он ожидает встречи президентов России и Украины или трехстороннего саммита. 14 августа американский глава сообщил о планах позвонить Зеленскому для организации встречи с ним после переговоров в Анкоридже.
Издание Telegraph писало, что саммит Путина и Трампа является самым опасным моментом для Зеленского за все время конфликта. Если переговоры завершатся неблагоприятно для президента Украины, ему придется делать непростой выбор и принять невыгодное соглашение или отклонить его, рискуя остаться без поддержки США, говорится в материале.