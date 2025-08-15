Трамп намерен обсудить на саммите с Путиным территориальные вопросы

Трамп говорил, что переговоры на Аляске будут предварительными. После саммита с Путиным он ожидает встречи президентов России и Украины или трехстороннего саммита. 14 августа американский глава сообщил о планах позвонить Зеленскому для организации встречи с ним после переговоров в Анкоридже.