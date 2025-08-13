Politico назвало пять требований Украины

Как подчеркивает Politico, расхождения в позициях сторон остаются серьезными, а пятничная встреча Трампа и Путина на Аляске может определить, есть ли у мирного процесса реальные перспективы.



The Economist писал ранее, что европейские страны выразили тревогу по поводу предстоящей встречи президентов РФ и США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Европейские лидеры опасаются, что Трамп может объявить о дипломатической «победе» Москвы, поставив Украину и ее союзников перед трудным выбором: согласиться на сделку с пересмотром системы безопасности Европы или отказаться и лишиться американской поддержки.