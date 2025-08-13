Газета
Главная / Политика /

Politico назвало пять требований Украины

Ведомости

Украина сформулировала пять ключевых требований в рамках возможного урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает Politico в преддверии встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

По данным издания, Киев настаивает на следующем:

  • Любые переговоры о территориальных уступках должны идти только после установления устойчивого перемирия. Трамп ранее отмечал, что урегулирование может включать «обмен территориями», однако конкретные варианты не назывались.

  • Вторым требованием Украины является компенсация ущерба, который оценивается от $500 млрд до $1 трлн. При этом Европа располагает не менее чем $200 млрд замороженных российских активов, однако их судьба остается неопределенной. Москва, в свою очередь, заявляет, что любые действия с ее активами будут расценены как кража.

  • Киев также требует гарантий безопасности. Если ранее Украина добивалась членства в НАТО, то теперь, после того как Трамп исключил такой сценарий, речь идет о поиске альтернативных механизмов защиты. До их появления, по словам президента Украины Владимира Зеленского, санкции против России должны сохраняться.

  • Также украинские власти настаивают на сохранении санкций: в Киеве опасаются, что Трамп может пойти на их снятие, тогда как Москва настаивает на отмене ограничений, которые считает незаконными.

  • Наконец, важным требованием является возвращение военнопленных и детей. Именно этот пункт стал единственным, по которому Россия и Украина смогли достичь ощутимых результатов в ходе последних переговоров в Стамбуле.

Как подчеркивает Politico, расхождения в позициях сторон остаются серьезными, а пятничная встреча Трампа и Путина на Аляске может определить, есть ли у мирного процесса реальные перспективы.

The Economist писал ранее, что европейские страны выразили тревогу по поводу предстоящей встречи президентов РФ и США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Европейские лидеры опасаются, что Трамп может объявить о дипломатической «победе» Москвы, поставив Украину и ее союзников перед трудным выбором: согласиться на сделку с пересмотром системы безопасности Европы или отказаться и лишиться американской поддержки.

