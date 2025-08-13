Politico назвало пять требований Украины
Украина сформулировала пять ключевых требований в рамках возможного урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает Politico в преддверии встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
По данным издания, Киев настаивает на следующем:
Любые переговоры о территориальных уступках должны идти только после установления устойчивого перемирия. Трамп ранее отмечал, что урегулирование может включать «обмен территориями», однако конкретные варианты не назывались.
Вторым требованием Украины является компенсация ущерба, который оценивается от $500 млрд до $1 трлн. При этом Европа располагает не менее чем $200 млрд замороженных российских активов, однако их судьба остается неопределенной. Москва, в свою очередь, заявляет, что любые действия с ее активами будут расценены как кража.
Киев также требует гарантий безопасности. Если ранее Украина добивалась членства в НАТО, то теперь, после того как Трамп исключил такой сценарий, речь идет о поиске альтернативных механизмов защиты. До их появления, по словам президента Украины Владимира Зеленского, санкции против России должны сохраняться.
Также украинские власти настаивают на сохранении санкций: в Киеве опасаются, что Трамп может пойти на их снятие, тогда как Москва настаивает на отмене ограничений, которые считает незаконными.
Наконец, важным требованием является возвращение военнопленных и детей. Именно этот пункт стал единственным, по которому Россия и Украина смогли достичь ощутимых результатов в ходе последних переговоров в Стамбуле.
Как подчеркивает Politico, расхождения в позициях сторон остаются серьезными, а пятничная встреча Трампа и Путина на Аляске может определить, есть ли у мирного процесса реальные перспективы.
The Economist писал ранее, что европейские страны выразили тревогу по поводу предстоящей встречи президентов РФ и США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Европейские лидеры опасаются, что Трамп может объявить о дипломатической «победе» Москвы, поставив Украину и ее союзников перед трудным выбором: согласиться на сделку с пересмотром системы безопасности Европы или отказаться и лишиться американской поддержки.