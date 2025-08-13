Газета
Европейские лидеры обеспокоены возможной «сомнительной сделкой» Трампа с Россией

Ведомости

Европейские страны выразили тревогу по поводу предстоящей встречи президентов РФ и США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Как отмечает The Economist, европейские лидеры опасаются, что Трамп может объявить о дипломатической «победе» Москвы, поставив Украину и ее союзников перед трудным выбором: согласиться на сделку с пересмотром системы безопасности Европы или отказаться и лишиться американской поддержки.

Европейцы ставят перед собой три ключевые цели. Во-первых, они настаивают, чтобы переговоры о возможной передаче территорий начались только после прекращения огня или хотя бы «сокращения боевых действий». Во-вторых, они требуют гарантий безопасности для Украины и не обсуждают членство страны в НАТО. В-третьих, европейские лидеры хотят подготовить Трампа к встрече с Путиным и советуют ему действовать осторожно, учитывая участие Украины как ключевой фактор.

Президент США оставил себе пространство для маневра, заявив, что встреча на Аляске носит предварительный характер и он готов отказаться от сделки, если переговоры окажутся неудачными. Трамп подчеркнул, что будет консультироваться с украинским лидером и европейскими партнерами, но при этом оставил за собой право решать, что считать «справедливой сделкой».

Ранее Politico писало, что США призвали власти Украины дать реалистичную оценку возможностей своей армии накануне встречи Путина и Трампа в Анкоридже.

