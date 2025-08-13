Европейские лидеры обеспокоены возможной «сомнительной сделкой» Трампа с Россией

Европейцы ставят перед собой три ключевые цели. Во-первых, они настаивают, чтобы переговоры о возможной передаче территорий начались только после прекращения огня или хотя бы «сокращения боевых действий». Во-вторых, они требуют гарантий безопасности для Украины и не обсуждают членство страны в НАТО. В-третьих, европейские лидеры хотят подготовить Трампа к встрече с Путиным и советуют ему действовать осторожно, учитывая участие Украины как ключевой фактор.