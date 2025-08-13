Politico: США попросили Киев реально оценить свои силы перед саммитом на Аляске
США призвали власти Украины дать реалистичную оценку возможностей своей армии накануне встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленные источники.
Как напоминает Politico, 13 августа канцлер Германии Фридрих Мерц проведет дистанционные переговоры с участием американского лидера, генсека НАТО, руководства Украины, Евросовета и Еврокомиссии.
12 августа в Белом доме подтвердили, что саммит Путина и Трампа состоится 15 августа утром в Анкоридже. О подготовке встречи до этого сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков после переговоров российского лидера со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная отмечала, что в городе значительно усилены меры безопасности, а американская сторона привлекла большое число охраны.