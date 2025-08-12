В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа в Анкоридже
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двусторонний саммит в Анкоридже (Аляска) 15 августа утром. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», – сказала Левитт на брифинге.
Ранее директор русского культурного центра на Аляске Анна Верная сообщала ТАСС, что город Анкоридж, в котором пройдет встреча, готовится к приему высокопоставленных делегаций и гостей. Там были усилены меры безопасности: американская сторона привлекла большое количество охранников, разместив их даже целыми домами.
В Кремле официально подтвердили достижение договоренности о встрече президентов России и США, которая состоится 15 августа на Аляске.