В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа в Анкоридже

Ранее директор русского культурного центра на Аляске Анна Верная сообщала ТАСС, что город Анкоридж, в котором пройдет встреча, готовится к приему высокопоставленных делегаций и гостей. Там были усилены меры безопасности: американская сторона привлекла большое количество охранников, разместив их даже целыми домами.