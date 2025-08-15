Telegraph: саммит Путина и Трампа стал самым опасным моментом для Зеленского

Трамп неоднократно говорил, что переговоры на Аляске будут предварительными. После встречи с Путиным он ожидает встречи президентов России и Украины или трехстороннего саммита. 14 августа американский глава объявил, что позвонит Зеленскому для организации встречи с ним после переговоров на Аляске.