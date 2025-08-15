Telegraph: саммит Путина и Трампа стал самым опасным моментом для Зеленского
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске является самым опасным моментом для президента Украины Владимира Зеленского за все время российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Telegraph.
По информации издания, судьба Украины может решиться на встрече, на которую ее президента не пригласили. Если переговоры завершатся неблагоприятно для Зеленского, ему придется делать непростой выбор и принять невыгодное соглашение или отклонить его, рискуя остаться без американской поддержки.
15 августа в Анкоридже состоятся переговоры Путина и Трампа. Ожидается, что встреча начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что ее главной темой будет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Трамп неоднократно говорил, что переговоры на Аляске будут предварительными. После встречи с Путиным он ожидает встречи президентов России и Украины или трехстороннего саммита. 14 августа американский глава объявил, что позвонит Зеленскому для организации встречи с ним после переговоров на Аляске.