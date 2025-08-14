Трамп позвонит Зеленскому после саммита на Аляске для организации встречи
Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому для организации встречи с ним уже после саммита на Аляске. Об этом он сказал в эфире Fox News.
Для встречи с Зеленским у Трампа есть три варианта мест.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп выразил обеспокоенность тем, что присутствие Зеленского на Аляске с самого начала встречи с президентом России Владимиром Путиным может сорвать переговоры российской и американской сторон.
Встреча Путина и Трампа ожидается 15 августа в Анкоридже на Аляске. По данным CNN, местом ее проведения будет объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.