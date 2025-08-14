Трамп обеспокоен, что присутствие Зеленского может сорвать встречу с Путиным

13 августа в преддверии встречи с Путиным Трамп провел онлайн-переговоры с Зеленским и рядом европейских лидеров. После телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время предстоящей встречи с президентом России американский лидер хочет добиться прекращения огня на Украине. По его словам, Трамп уверен, что любые территориальные вопросы между сторонами необходимо решать только путем переговоров с Киевом.