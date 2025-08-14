Трамп обеспокоен, что присутствие Зеленского может сорвать встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что присутствие украинского лидера Владимира Зеленского на Аляске с самого начала встречи с президентом России Владимиром Путиным может сорвать переговоры российской и американской сторон. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что Трамп заявил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, что Зеленский будет приглашен на возможную вторую встречу с Путиным.
Кроме того, европейские чиновники, которые первоначально намеревались получить прямое представительство на встрече на Аляске, после переговоров Мерца и Трампа отказались от этого требования.
13 августа в преддверии встречи с Путиным Трамп провел онлайн-переговоры с Зеленским и рядом европейских лидеров. После телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время предстоящей встречи с президентом России американский лидер хочет добиться прекращения огня на Украине. По его словам, Трамп уверен, что любые территориальные вопросы между сторонами необходимо решать только путем переговоров с Киевом.
Встреча Путина и Трампа ожидается 15 августа в Анкоридже на Аляске. По данным CNN, местом ее проведения будет объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.