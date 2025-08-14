Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп обеспокоен, что присутствие Зеленского может сорвать встречу с Путиным

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что присутствие украинского лидера Владимира Зеленского на Аляске с самого начала встречи с президентом России Владимиром Путиным может сорвать переговоры российской и американской сторон. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что Трамп заявил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, что Зеленский будет приглашен на возможную вторую встречу с Путиным.

Кроме того, европейские чиновники, которые первоначально намеревались получить прямое представительство на встрече на Аляске, после переговоров Мерца и Трампа отказались от этого требования.

ЕС консультируется с Дональдом Трампом перед саммитом на Аляске

Политика / Международные новости

13 августа в преддверии встречи с Путиным Трамп провел онлайн-переговоры с Зеленским и рядом европейских лидеров. После телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время предстоящей встречи с президентом России американский лидер хочет добиться прекращения огня на Украине. По его словам, Трамп уверен, что любые территориальные вопросы между сторонами необходимо решать только путем переговоров с Киевом.

Встреча Путина и Трампа ожидается 15 августа в Анкоридже на Аляске. По данным CNN, местом ее проведения будет объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных