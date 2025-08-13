Макрон: на встрече с Путиным Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине

Во время встречи с президентом РФ Владимиром путиным глава США Дональд Трамп намерен добиться прекращения огня на Украине. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон после телефонного разговора с его американским коллегой, передает интернет-газета «Страна».