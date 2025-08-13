Макрон: на встрече с Путиным Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине
Во время встречи с президентом РФ Владимиром путиным глава США Дональд Трамп намерен добиться прекращения огня на Украине. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон после телефонного разговора с его американским коллегой, передает интернет-газета «Страна».
Кроме того, по словам президента Франции, Трамп уверен, что любые территориальные вопросы между Россией и Украиной необходимо решать только путем переговоров с Киевом.
В Белом доме подтвердили, что встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в Анкоридже. По информации CNN, местом проведения саммита выбрали объединенную военную базу Элмендорф–Ричардсон. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Перед телефонным разговором с европейскими лидерами Трамп заявил, что они ожидают от него урегулирования украинского конфликта.