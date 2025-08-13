Трамп заявил, что лидеры ЕС ждут его сделки по Украине

Звонки состоятся за два дня до очной встречи президента РФ Владимира Путина и Трампа, которая пройдет 15 августа. Она состоится на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главной темой переговоров станет урегулирование конфликта России и Украины.