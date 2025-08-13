Трамп заявил, что лидеры ЕС ждут его сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил перед переговорами с европейскими лидерами, что они ждут урегулирования им украинского конфликта.
«Вскоре буду говорить с европейскими лидерами. Это замечательные люди, которые хотят увидеть заключение сделки [по Украине]», – написал он в Truth Social.
О запланированных переговорах сообщали ряд западных СМИ накануне. 12 августа ABC News передавал, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс проведут с европейскими и украинским лидерами совместный разговор 13 августа.
Звонки состоятся за два дня до очной встречи президента РФ Владимира Путина и Трампа, которая пройдет 15 августа. Она состоится на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главной темой переговоров станет урегулирование конфликта России и Украины.
Лидеры стран ЕС и Зеленский на Аляску приглашены не были.