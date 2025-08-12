ABC: Трамп и Вэнс проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС 13 августа

Звонок состоится за два дня до очной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Трампа. Она пройдет 15 августа на Аляске. Сейчас известно, что он запланирована в городе Анкоридж. Главной темой встречи станет урегулирование конфликта России и Украины.