ABC: Трамп и Вэнс проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС 13 августа
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс проведут с европейскими и украинским лидерами совместный разговор 13 августа. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на официальные лица США.
«Трамп и Вэнс в среду примут участие в виртуальной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками», – говорится в сообщении.
NBC News со ссылкой на европейского чиновника передавал, что президент Украины Владимир Зеленский изначально проведет переговоры с европейскими лидерами, а затем с Трампом и Вэнсом. После контактов с Вашингтоном украинский лидер планирует провести беседу с коалицией стран, поддерживающих Киев.
Звонок состоится за два дня до очной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Трампа. Она пройдет 15 августа на Аляске. Сейчас известно, что он запланирована в городе Анкоридж. Главной темой встречи станет урегулирование конфликта России и Украины.