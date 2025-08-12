NBC: после разговора с Трампом 13 августа Зеленский поговорит с лидерами ЕС

11 августа официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с Трампом и Вэнсом 13 августа. Онлайн-встречу организует канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Встреча будет посвящена ситуации на Украине в свете предстоящей встречи Трампа и президента России Владимира Путина. На ней также будут рассмотрены «дальнейшие варианты давления на Россию» и подготовка возможных мирных переговоров.