NBC: после разговора с Трампом 13 августа Зеленский поговорит с лидерами ЕС
После телефонного разговора с президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом глава Украины Владимир Зеленский проведет беседу с коалицией стран, поддерживающих Киев. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с ходом встреч.
По данным телеканала, также перед телефонным разговором с Трампом и Вэнсом Зеленский переговорит с некоторыми европейскими лидерами.
11 августа официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с Трампом и Вэнсом 13 августа. Онлайн-встречу организует канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Встреча будет посвящена ситуации на Украине в свете предстоящей встречи Трампа и президента России Владимира Путина. На ней также будут рассмотрены «дальнейшие варианты давления на Россию» и подготовка возможных мирных переговоров.
15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США. О ней было объявлено после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и его переговоров с Путиным 6 августа. Главной темой встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков называл обсуждение вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.