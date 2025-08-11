Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с Трампом 13 августа
Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом 13 августа. Онлайн-встречу организует канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.
Встреча будет посвящена ситуации на Украине в свете предстоящей встречи Трампа и президента России Владимира Путина. На ней также будут рассмотрены «дальнейшие варианты давления на Россию» и подготовка возможных мирных переговоров.
15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США. О ней было объявлено после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и его переговоров с Путиным 6 августа. Главной темой встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков называл обсуждение вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.