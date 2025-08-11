Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с Трампом 13 августа

CNN сообщал, что в Белом доме не исключают варианта, при котором Зеленский может находиться на Аляске во время переговоров Трампа и Путина. Politico со ссылкой на источники писало, что европейские лидеры намерены добиться присутствия президента Украины на саммите лидеров России и США.