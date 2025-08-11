Politico: лидеры ЕС хотят добиться присутствия Зеленского на саммите на Аляске
Европейские лидеры намерены добиться присутствия президента Украины Владимира Зеленского на саммите лидеров РФ и США на Аляске. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
«На данный момент цель – обеспечить место за столом переговоров на Аляске президенту Украины Владимиру Зеленскому», – говорится в материале.
Politico указывает, что европейские лидеры не были приглашены на саммит 15 августа, поэтому они «проводят много времени, разговаривая сами с собой». В том числе главы МИД ЕС проведут экстренное совещание в Zoom, на котором также будет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главной темой встречи станет урегулирование российско-украинского конфликта.
Хотя официального приглашения Зеленского не было, CNN передавал, что президент Украины все же будет на Аляске. Официально о возможной встрече лидеров РФ и Украины не объявлялось.