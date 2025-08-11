Politico: лидеры ЕС хотят добиться присутствия Зеленского на саммите на Аляске

Politico указывает, что европейские лидеры не были приглашены на саммит 15 августа, поэтому они «проводят много времени, разговаривая сами с собой». В том числе главы МИД ЕС проведут экстренное совещание в Zoom, на котором также будет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.