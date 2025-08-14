ЕС консультируется с Дональдом Трампом перед саммитом на Аляске

ЕС требует прекращения огня и присутствия Украины за столом переговоров для урегулирования конфликта, заявил по итогам онлайн-саммита лидеров ЕС, Украины и США канцлер Германии Фридрих Мерц. «Мы ясно дали понять, что Украина должна быть за столом переговоров на следующей встрече. Мы хотим, чтобы все шло в правильной последовательности: мы хотим прекращения огня в самом начале, а затем должно быть составлено рамочное соглашение. Если Украина готова вести территориальные переговоры, то мы должны убедиться, что не будет насильственных изменений на границе», – сказал Мерц. Канцлер ФРГ добавил, что ждет от Трампа «успехов» на встрече с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые вопросы, которые касаются территориальной целостности, не могут обсуждаться «без воли украинского народа». Его поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что вопрос территориальных уступок не может обсуждаться только между Путиным и Трампом. В упомянутой онлайн-встрече кроме Зеленского и Мерца приняли участие лидеры, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Евросоюза. При этом в ЕС многие сомневались, что встреча приведет к каким-то положительным изменениям позиции Трампа в отношении требований Евросоюза. «Все чувствуют что-то среднее между тревогой и возмущением», – заявил Politico один европейский чиновник.