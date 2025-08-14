ЕС консультируется с Дональдом Трампом перед саммитом на Аляске

ЕС консультируется с Дональдом Трампом перед саммитом на АляскеЕвропейские лидеры боятся, что Украину принудят к «невыгодной сделке»
ЕС требует прекращения огня и присутствия Украины за столом переговоров для урегулирования конфликта, заявил по итогам онлайн-саммита лидеров ЕС, Украины и США канцлер Германии Фридрих Мерц. «Мы ясно дали понять, что Украина должна быть за столом переговоров на следующей встрече. Мы хотим, чтобы все шло в правильной последовательности: мы хотим прекращения огня в самом начале, а затем должно быть составлено рамочное соглашение. Если Украина готова вести территориальные переговоры, то мы должны убедиться, что не будет насильственных изменений на границе», – сказал Мерц. Канцлер ФРГ добавил, что ждет от Трампа «успехов» на встрече с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые вопросы, которые касаются территориальной целостности, не могут обсуждаться «без воли украинского народа». Его поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что вопрос территориальных уступок не может обсуждаться только между Путиным и Трампом. В упомянутой онлайн-встрече кроме Зеленского и Мерца приняли участие лидеры, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Евросоюза. При этом в ЕС многие сомневались, что встреча приведет к каким-то положительным изменениям позиции Трампа в отношении требований Евросоюза. «Все чувствуют что-то среднее между тревогой и возмущением», – заявил Politico один европейский чиновник.
В России считают, что запросы лидеров ЕС на консультацию с президентом США «политически ничтожны», заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев. Он отметил, что европейцы только на словах поддерживают мирные инициативы Трампа, а на деле саботируют их.
Сами европейцы обеспокоены возможными результатами саммита на Аляске. По их мнению, выработанные на нем положения могут продемонстрировать тенденцию в международных отношениях, согласно которой с мнением ЕС и Украины США и Россия при выработке своих далекоидущих решений просто не будут считаться. Лидеры Евросоюза также опасаются, что Вашингтон и Москва по итогам саммита могут принудить Киев к «невыгодной сделке», пишет агентство Reuters. Об этом ему заявили несколько европейских чиновников. При этом сама администрация Трампа 12 августа умерила ожидания от встречи российского и американского президентов, заявив, что переговоры будут «упражнением в умении слушать».
Также Трамп заявлял, что для урегулирования российско-украинского конфликта может быть произведен обмен территориями. «Будет обмен землями на благо Украины. Но будут и плохие вещи для обеих сторон. <...> Мы изменим линии фронта», – подчеркнул 11 августа американский лидер. Стремление Трампа произвести обмен территориями между Россией и Украиной ранее натолкнулось на противодействие Зеленского. В частности, тот заявил, что «дарить свою землю украинцы не будут». Зеленский также добавил, что «любые решения, принятые против нас, без участия Украины, – это в то же время решения против мира». В ответ на это Трамп раскритиковал своего украинского коллегу, сказав, что тому почему-то нужно конституционное одобрение на обмен землей, при том что такое же одобрение на «войну и убийство» у него есть.
Впоследствии украинское руководство несколько скорректировало свою позицию. В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera советник президента Украины Михаил Подоляк признал, что украинское общество может согласиться на территориальные уступки России. «В XXI в. понятно, что люди, прожившие на войне три с половиной года, психологически готовы пойти на уступки», – заявил Подоляк. По его словам, без прямой трехсторонней встречи между Трампом, Зеленским и Путиным не только не закончится военный конфликт между Украиной и Россией, но и не начнется обсуждение этой темы. При этом Украина на текущем этапе боевых действий готова разговаривать с Россией относительно установления перемирия в воздухе, заметил Подоляк. Вместе с прекращением огня в воздухе Киев по-прежнему требует и глобального перемирия.
ЕС пытается ограничить свободу действий американского президента на саммите на Аляске, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Встреча Зеленского и европейских лидеров в Берлине – это попытка перехватить политическую повестку. Европейцы пытаются оказать влияние на этот процесс через информационное поле, через своих лидеров, через Зеленского, который тоже делает противоречивые заявления. Надежда в какой-то степени повлиять на процесс в дальнейшем у лидеров ЕС сохраняется. Когда – и если – будет встреча лидеров России и Украины, она может состояться при участии США. И через Зеленского тогда будут говорить и европейцы тоже, считает эксперт. Так что на текущем этапе сделано максимум для того, чтобы отодвинуть европейцев в сторону и спокойно поговорить на высшем уровне России и США по ключевым вопросам двусторонней повестки, в том числе по украинскому вопросу.
У Европы нет четкой формулировки того, что нужно делать для прекращения конфликта на Украине, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Со стороны европейцев не последовало никаких конструктивных предложений – в частности, Мерц отказался от встречи с Путиным, когда ему задали подобный вопрос. ЕС в текущей ситуации хочет просто заявить о себе, что якобы он хочет мира, а Путин «готовится к войне». Но на деле продолжения войны хочет Европа, прикрываясь мирными заявлениями Зеленского и не отказываясь от намерений нанести России стратегическое поражение. Как итог, с точки зрения европейцев, нужно повлиять на Трампа, чтобы тот, в свою очередь, занял негативную позицию по отношению к России, заключает эксперт.