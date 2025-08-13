Как западные СМИ отреагировали на онлайн-встречу Трампа с лидерами ЕС и Зеленским

«Украина предпочла бы, чтобы эта встреча не состоялась. <...> Трамп, казалось, потерял терпение по отношению к Путину и собирался ввести в отношении России более жесткие санкции, пока его не отвлекло предложение российского лидера о встрече. <...> По мнению украинской стороны, саммит на Аляске станет наградой для Путина, возвращая его на мировую арену. Но встреча состоится, и они [украинцы] должны быть реалистами. Больше всего они хотят прекращения огня, прежде чем начнутся какие-либо переговоры».