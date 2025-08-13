Как западные СМИ отреагировали на онлайн-встречу Трампа с лидерами ЕС и Зеленским

Как западные СМИ отреагировали на онлайн-встречу Трампа с лидерами ЕС и ЗеленскимБеседа прошла в преддверии саммита руководителей России и США на Аляске
В преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет на Аляске 15 августа, глава США Дональд Трамп провел онлайн-переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и некоторыми европейскими лидерами.
«Ведомости» собрали реакцию западных СМИ на состоявшийся обмен мнениями по поводу саммита на Аляске между США, ЕС и Украиной.
«Европейские лидеры выработали стратегию с президентом Трампом для его запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске <...> Трансатлантические переговоры были предпринятой в последнюю минуту попыткой европейских лидеров сплотиться с Трампом в преддверии пятничной встречи. Встреча прошла в виде видеозвонка, организованного канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Ее посетили Трамп, вице-президент [США] Джей Ди Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский и несколько других европейских лидеров, имеющих прочные отношения с Трампом, в том числе премьер-министр Италии Джорджия Мелони».
«Украинцы и европейцы не уверены, чего на самом деле надеется достичь Трамп на Аляске, но это [прекращение огня] конкретная цель, которая совпадает с их намерениями. Путин до сих пор неоднократно отвергал идею безоговорочного прекращения огня. <...> Трамп преуменьшил вероятность крупных прорывов на Аляске, назвав это "ознакомительной встречей. <...> Но президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц, которые присутствовали на встрече, впоследствии подтвердили, что Трамп сказал, что хочет попытаться добиться прекращения огня”.
«Европейский чиновник заявил, что у них сложилось впечатление, что “существует угроза” введения дополнительных санкций против России, если предстоящие переговоры на Аляске между Трампом и Путиным окажутся безрезультатными».
«Украина предпочла бы, чтобы эта встреча не состоялась. <...> Трамп, казалось, потерял терпение по отношению к Путину и собирался ввести в отношении России более жесткие санкции, пока его не отвлекло предложение российского лидера о встрече. <...> По мнению украинской стороны, саммит на Аляске станет наградой для Путина, возвращая его на мировую арену. Но встреча состоится, и они [украинцы] должны быть реалистами. Больше всего они хотят прекращения огня, прежде чем начнутся какие-либо переговоры».
«Европейские лидеры обсудили свои приоритеты во время телефонного разговора с Трампом, организованного Мерцем в среду. Сначала они поговорили с Зеленским, который прибыл в Берлин, а затем к ним присоединился Трамп. Этот телефонный разговор был призван сформировать мнение Трампа перед саммитом на Аляске в пятницу, поскольку обеспокоенные европейцы прекрасно понимали, что Трамп в прошлом, похоже, подпадал под влияние Путина.<...> Европейские лидеры заявили, что беседа была объединяющей».
«Украина настороженно относится к пятничным переговорам между Трампом и Путиным на Аляске, – говорит Эммануэль Чейз, корреспондент из Киева.<...> Украинцы добиваются гарантий безопасности в случае прекращения огня».