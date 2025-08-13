Рютте заявил о «мяче на стороне Путина» после разговора с Трампом

После телефонного разговора с Трампом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время предстоящей встречи с Путиным американский лидер намерен добиться прекращения огня на Украине. Кроме того, по словам французского лидера, Трамп уверен, что любые территориальные вопросы между Россией и Украиной необходимо решать только путем переговоров с Киевом.