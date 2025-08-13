Газета
Главная / Политика /

Рютте заявил о «мяче на стороне Путина» после разговора с Трампом

Ведомости

После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что теперь «мяч на стороне [главы РФ Владимира] Путина». Об этом он написал в социальной сети X.

«Ценим лидерство Трампа и тесное взаимодействие с союзниками», – добавил он.

После телефонного разговора с Трампом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время предстоящей встречи с Путиным американский лидер намерен добиться прекращения огня на Украине. Кроме того, по словам французского лидера, Трамп уверен, что любые территориальные вопросы между Россией и Украиной необходимо решать только путем переговоров с Киевом.

Президент Финляндии Александр Стубб, в свою очередь, заявил, что ближайшие несколько дней и недель могут быть решающими по вопросу урегулирования украинского конфликта. «Мы работаем вместе над достижением прекращения огня и прочного и справедливого мира», – написал он в социальной сети X.

В Белом доме подтвердили, что встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в Анкоридже. По информации CNN, местом проведения саммита выбрали объединенную военную базу Элмендорф–Ричардсон. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

