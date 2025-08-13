Президент Финляндии: ближайшие недели могут стать решающими для Украины
Ближайшие несколько дней и недель могут быть решающими по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в социальной сети X после онлайн-встречи европейских лидеров и главы США Дональда Трампа.
«Мы работаем вместе над достижением прекращения огня и прочного и справедливого мира», – написал он.
После телефонного разговора с Трампом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время предстоящей встречи с главой РФ Владимиром Путиным американский лидер намерен добиться прекращения огня на Украине. Кроме того, по словам французского лидера, Трамп уверен, что любые территориальные вопросы между Россией и Украиной необходимо решать только путем переговоров с Киевом.
В Белом доме подтвердили, что встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в Анкоридже. По информации CNN, местом проведения саммита выбрали объединенную военную базу Элмендорф–Ричардсон. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.