Главная / Политика /

Трамп пригрозил России «серьезными последствиями» при отказе от прекращения огня

Он также раскрыл детали онлайн-переговоров с европейскими лидерами и Зеленским
Людмила Чернова
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если после пятничной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом он заявил журналистам в Кеннеди-центре.

«Да, будут. Да. Последствия будут», – сказал Трамп, отказавшись уточнить, будут ли эти меры включать дополнительные пошлины или санкции. «Я не обязан это говорить. Последствия будут очень серьезными», – добавил он.

13 августа министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg говорил, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции и пошлины в случае, если переговоры президентов РФ и США «пойдут не так». Министр пояснил, что санкции против Москвы могут быть ужесточены или смягчены в зависимости от результатов встречи Трампа и Путина 15 августа.

Звонок с европейцами

Трамп назвал прошедший ранее в среду созвон с лидерами европейских государств и президентом Украины Владимиром Зеленским «очень хорошим».

«Я бы оценил его на 10. Знаете, очень-очень дружеский разговор», – сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что после проведения саммита с Путиным он также со всеми созвонится. Он уточнил, что сначала он позвонит Зеленскому, а затем остальным лидерам.

13 августа прошла онлайн-встреча лидеров ЕС, Зеленского и Трампа. Разговор состоялся за два дня до очной встречи Трампа с Путиным на Аляске, где обсудят прекращение конфликта в Украине. Участники обсудили возможные шаги при неудаче саммита и снятие санкций с Москвы в случае его успеха.

Подготовка трехсторонней встречи

Трамп заявил, что встреча с Путиным будет важной и если она пройдет удачно, то с большой вероятностью в скором времени будет вторая – с участием Зеленского.

«Есть большая вероятность, что у нас будет вторая встреча, которая будет более продуктивной, чем первая, потому что на первой я собираюсь выяснить, где мы находимся и что мы делаем, – заметил он. – Если первая пройдет хорошо, тогда у нас быстро будет вторая встреча. Я хотел бы провести ее практически сразу, и это будет встреча между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там был».

Трамп подчеркнул, что на второй встрече, возможно, удастся добиться конкретных результатов, которых первая встреча не решит.

«На первой встрече можно достичь определенных важных моментов, она будет очень важной, она подготовит почву для второй встречи», – сказал он.

Американский президент также не исключил, что вторая встреча может не состояться.

«Хотя ее может и не быть, потому что если я почувствую, что проводить ее нецелесообразно, потому что я не получил нужных ответов, то второй встречи не будет», – сказал он.

Проблема хакерских атак

Трамп заявил, что слышал о предположительном участии России в недавней кибератаке на систему подачи документов американских судов, и отметил, что может поднять этот вопрос на предстоящей встрече с Путиным.

«Думаю, могу», – сказал Трамп, отвечая на вопрос, собирается ли он обсудить кибератаку на встрече с Путиным. – Я об этом слышал. Это то, что они [Россия] делают. У них это хорошо получается. У нас тоже хорошо получается. На самом деле, у нас даже лучше».

12 августа газета The New York Times опубликовала материал, в котором заявила о якобы причастности России к недавнему взлому системы подачи судебных документов США, но доказательств не привела.

В начале июля издание Politico рассказало о кибератаке на системы нескольких штатов. Хакеры могли получить конфиденциальные данные. Под подозрение попали преступные организации, но конкретные виновники не были названы.

