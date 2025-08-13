Газета
Главная / Политика /

The Atlantic: Трамп добивался встречи с Путиным несколько месяцев

Ведомости

Президент США Дональд Трамп добавился личной встречи с российским коллегой несколько месяцев, но республиканца могут ждать «ловушки» от Владимира Путина. Об этом пишет The Atlantic.

«[Путин] предоставил Трампу то, чего президент США ждал месяцами: встречу один на один для обсуждения окончания конфликта. Трамп ухватился за эту возможность», – говорится в материале. 

Опрошенные The Atlantic эксперты и президент Украины Владимир Зеленский вместе с этим считают, что «Трамп может попасть в ловушку, которую российский лидер расставляет на американской земле».

По словам одного из бывших советников Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, Трамп хочет заключить сделку и «если он не сможет добиться ее сейчас, он может вообще от нее отказаться». Российский лидер при этом «не демонстрирует никаких признаков смягчения своих позиций», указывается в материале.

Хронология встреч и телефонных разговоров Путина и Трампа

Политика / Международные отношения

13 августа американский президент пригрозил серьезными ограничениями для Москвы в случае провала переговоров 15 августа. Министр финансов США Скотт Бессент также говорил, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции и пошлины в случае, если переговоры президентов РФ и США «пойдут не так». 

Саммит Путина и Трампа состоится в американском штате Аляска 15 августа. Главная тема обсуждения – урегулирование конфликта России и Украины. Вместе с тем лидеры могут обсудить и другие темы двусторонней повестки. Например, Трамп анонсировал диалог с Путиным по поводу хакерских атак.

