The Atlantic: Трамп добивался встречи с Путиным несколько месяцев
Президент США Дональд Трамп добавился личной встречи с российским коллегой несколько месяцев, но республиканца могут ждать «ловушки» от Владимира Путина. Об этом пишет The Atlantic.
«[Путин] предоставил Трампу то, чего президент США ждал месяцами: встречу один на один для обсуждения окончания конфликта. Трамп ухватился за эту возможность», – говорится в материале.
Опрошенные The Atlantic эксперты и президент Украины Владимир Зеленский вместе с этим считают, что «Трамп может попасть в ловушку, которую российский лидер расставляет на американской земле».
По словам одного из бывших советников Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, Трамп хочет заключить сделку и «если он не сможет добиться ее сейчас, он может вообще от нее отказаться». Российский лидер при этом «не демонстрирует никаких признаков смягчения своих позиций», указывается в материале.
Саммит Путина и Трампа состоится в американском штате Аляска 15 августа. Главная тема обсуждения – урегулирование конфликта России и Украины. Вместе с тем лидеры могут обсудить и другие темы двусторонней повестки. Например, Трамп анонсировал диалог с Путиным по поводу хакерских атак.