Минфин США пригрозил ввести новые санкции и пошлины против России

Минфин США пригрозил ввести новые санкции и пошлины против РоссииЭто произойдет, если на переговорах Путина и Трампа «дела пойдут не так», сообщил Бессент
Вашингтон может ввести дополнительные санкции и пошлины в случае, если переговоры президентов РФ и США «пойдут не так». Об этом объявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg.
«Время действовать или молчать. Мы ввели дополнительные пошлины для индийцев за покупку российской нефти. И я допускаю, что если дела пойдут не так, санкции или дополнительные пошлины могут быть повышены», – сообщил он.
Министр пояснил, что санкции против Москвы могут быть ужесточены или смягчены в зависимости от результатов встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина 15 августа. Бессент при этом считает, что европейцам в любом случае следует поддержать идею более жестких мер.
«Европейцы должны присоединиться к нам в этих санкциях. Им это необходимо», – сказал он.
Sky News со ссылкой на источники, близкие к председательству в Совете ЕС, передавал 13 августа, что союзники Украины рассматривают вариант поэтапного ослабления санкций против РФ в случае достижения соглашения о полном прекращении огня. По данным собеседников издания, в случае нарушений договоренностей санкционные меры будут восстановлены.
Вашингтон допускал введение новых санкций против Москвы в случае отсутствия прогресса в завершении российско-украинского конфликта. В конце июля президент США Дональд Трамп установил дедлайн на 8 августа для достижения прекращения огня. 15 августа ожидается встреча Путина и Трампа на Аляске, где стороны обсудят урегулирование конфликта.