Каллас: Украина и Европа должны быть за столом переговоров с Россией и США
Украина и Евросоюз должны быть за столом переговоров России и США по вопросу урегулирования конфликта. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью BBC.
Она подчеркнула, что любое соглашение, касающееся российско-украинского конфликта, должно быть заключено с участием Киева.
«Украина и Европа ясно дали понять, что не могут принять никаких условий, которые бы не устроили Украину. Если Украина не будет участвовать в сделке, соглашение просто не будет одобрено. И поэтому Украина должна быть за столом переговоров», – сказала Каллас.
По ее мнению, «план» президента РФ Владимира Путина в ходе встречи с его американским коллегой Дональдом Трампом добиться обмена территориями с Украиной «не сработает». При этом, она отметила, что, скорее всего, Путин может отложить антироссийские санкции, готовящиеся со стороны Вашингтона.
15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США. О ней было объявлено после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и его переговоров с Путиным 6 августа. Главной темой встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков называл обсуждение вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 августа заявил, что в ходе предстоящей встречи на Аляске президенты Путин и Трамп не будут принимать решения по Украине, поскольку представители Киева не примут участие в переговорах. Их встреча будет иметь значение только для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.