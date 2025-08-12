Зеленский: Путин и Трамп не будут принимать решения по Украине без участия Киева

В ходе предстоящей встречи на Аляске президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не будут принимать решения по Украине, поскольку представители Киева не примут участие в переговорах. Их встреча будет иметь значение только для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский, передает интернет-газета «Страна».