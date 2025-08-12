Зеленский: Путин и Трамп не будут принимать решения по Украине без участия Киева
В ходе предстоящей встречи на Аляске президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не будут принимать решения по Украине, поскольку представители Киева не примут участие в переговорах. Их встреча будет иметь значение только для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский, передает интернет-газета «Страна».
«Верю, что президент США это понимает», – добавил он.
Кроме того, Зеленский подтвердил, что планируется трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Украины, но дата пока не определена.
15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США. О ней было объявлено после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и его переговоров с Путиным 6 августа. Главной темой встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков называл обсуждение вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
11 августа Трамп заявил, что после встречи с Путиным ожидает встречи российского президента с Зеленским или трехстороннего саммита. При этом Трамп не исключил, что по результатам встречи с Путиным США выйдут из переговорного процесса.