Главная / Политика /

Трамп намерен организовать встречу Путина и Зеленского

Саммит лидеров России и США на Аляске будет предварительным
Ведомости

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будут предварительными. Об этом заявил американский лидер во время пресс-конференции.

Трамп уточнил, что Путин «едет в нашу страну». Таким образом Трамп подтвердил, что встреча пройдет в штате Аляска, США. До этого президент США оговорился, заявив, что 15 августа отправится в Россию для переговоров с российским коллегой. Как пояснил американский президент, он попросит Путина завершить конфликт на Украине.

Трамп добавил, что после его встречи с Путиным он ожидает встречи российского президента с Владимиром Зеленским, или трехстороннего саммита. Он также заявил, что США постараются организовать обмен территориями.

На Аляске Путин и Трамп обсудят варианты долгосрочного мира на Украине

Политика / Международные отношения

При этом Трамп не исключил, что по результатам встречи с Путиным США выйдут из переговорного процесса. «Я могу уйти и сказать "удачи". И это будет конец», – подчеркнул Трамп.

«Мы посмотрим, каковы будут параметры, а затем я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам сразу после встречи и расскажу им, что это за сделка... Не мне решать, заключать ли сделку. Я думаю, что сделка должна быть заключена для обеих сторон», – сказал президент США.

На саммите 15 августа не будет присутствовать президент Украины Зеленский, несмотря на его заявления о готовности ко встрече с Путиным. Телеканал CNN утверждал, что Зеленский все же будет в американском штате в этот день.

Путин в июне 2024 г. назвал условия по прекращению огня с Украиной. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО и демилитаризация Украины. 1 августа 2025 г. Путин заявил, что эти условия остаются в силе.

