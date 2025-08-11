Трамп намерен организовать встречу Путина и Зеленского

«Мы посмотрим, каковы будут параметры, а затем я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам сразу после встречи и расскажу им, что это за сделка... Не мне решать, заключать ли сделку. Я думаю, что сделка должна быть заключена для обеих сторон», – сказал президент США.