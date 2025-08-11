Трамп намерен организовать встречу Путина и Зеленского

Трамп намерен организовать встречу Путина и ЗеленскогоСаммит лидеров России и США на Аляске будет предварительным
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будут предварительными. Об этом заявил американский лидер во время пресс-конференции.
Трамп уточнил, что Путин «едет в нашу страну». Таким образом Трамп подтвердил, что встреча пройдет в штате Аляска, США. До этого президент США оговорился, заявив, что 15 августа отправится в Россию для переговоров с российским коллегой. Как пояснил американский президент, он попросит Путина завершить конфликт на Украине.
Трамп добавил, что после его встречи с Путиным он ожидает встречи российского президента с Владимиром Зеленским, или трехстороннего саммита. Он также заявил, что США постараются организовать обмен территориями.
При этом Трамп не исключил, что по результатам встречи с Путиным США выйдут из переговорного процесса. «Я могу уйти и сказать "удачи". И это будет конец», – подчеркнул Трамп.
«Мы посмотрим, каковы будут параметры, а затем я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам сразу после встречи и расскажу им, что это за сделка... Не мне решать, заключать ли сделку. Я думаю, что сделка должна быть заключена для обеих сторон», – сказал президент США.
На саммите 15 августа не будет присутствовать президент Украины Зеленский, несмотря на его заявления о готовности ко встрече с Путиным. Телеканал CNN утверждал, что Зеленский все же будет в американском штате в этот день.