Путин: условия России по прекращению огня от 2024 года актуальны
Условия Москвы по прекращению огня на Украине, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 г., остаются актуальными. Об этом сообщил сам глава государства на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.
«Эти условия, безусловно, остались прежними. Это не условия, а цели, я сформулировал цели России», – сказал он.
Путин отметил, что до этих пунктов «говорили, что непонятно, чего Россия хочет»: «Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством МИДа».
14 июня прошлого года Путин озвучил условия по прекращению огня с Украиной. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что условия Путина для мирных переговоров с Украиной бессрочные. Песков тогда подтвердил позицию Кремля, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером, но, по его словам, данный факт не может быть препятствием для ведения переговоров с Киевом.