На северо-востоке Турции упал украинский беспилотник
Украинский дрон-камикадзе упал в провинции Ризе на северо-востоке Турции. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.
Инцидент произошел примерно в 1:30 ночи. После поступления сообщений о крушении беспилотника была начата поисково-спасательная операция.
В результате проведенной экспертизы было установлено, что крушение потерпел БПЛА-камикадзе модели FP-1 украинского производителя Fire Point.
В результате инцидента никто не пострадал.
1 июля в турецкой провинции Трабзон обнаружили украинский дрон. Он нес около 5 кг взрывчатого вещества. Беспилотник потерпел крушение в районе Вакфыкебир, врезавшись в дерево.
8 августа в районе Коджаали турецкой провинции Сакарья примерно в 500 м от берега также обнаружили беспилотник. Внутри дрона взрывчатки не было.