Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически дала понять, что Украина не возместит полученные от ЕС средства. Об этом в соцсети X написал лидер партии «Патриоты» и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. Так он прокомментировал слова фон дер Ляйен о том, что Украине придется возвращать эти суммы только тогда, когда Россия заплатит за ущерб, причиненный в ходе конфликта. По словам Филиппо, этого никогда не произойдет.