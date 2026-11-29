Филиппо: фон дер Ляйен фактически признала, что Украина не вернет кредиты ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически дала понять, что Украина не возместит полученные от ЕС средства. Об этом в соцсети X написал лидер партии «Патриоты» и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. Так он прокомментировал слова фон дер Ляйен о том, что Украине придется возвращать эти суммы только тогда, когда Россия заплатит за ущерб, причиненный в ходе конфликта. По словам Филиппо, этого никогда не произойдет.
«В одной-единственной короткой фразе Урсула фон дер Ляйен только что призналась, что Украина никогда не вернет десятки, а вскоре и сотни миллиардов евро, которые мы ей даем!» – написал Филиппо.
Он также задался вопросом, будут ли в ЕС и дальше терпеть разорение ради войны и коррупции. В этой связи он призвал остановиться.
18 ноября Европейская комиссия (ЕК) предложила согласовать дополнительные меры финансовой поддержки Украины в размере 45 млрд евро в 2027 г. В ЕК отметили, что принятые меры позволят восполнить дефицит финансирования Киева в размере 70 млрд евро. Они дополняют кредит, выделенный Евросоюзом, в размере 90 млрд евро на поддержку Украины в 2026–2027 гг. Согласно сообщению ЕК, с начала конфликта на Украине Киеву была оказана поддержка на общую сумму почти 238 млрд евро.
16 ноября Совет Евросоюза одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Около 5 млрд евро предоставят за счет средств кредита Ukraine Support Loan, предназначенного для поддержки Украины в 2026 г. Решение принято после выполнения Киевом более 20 условий, связанных с проведением реформ.
15 сентября стало известно, что Еврокомиссия направила депутатам Верховной рады письмо с перечнем законов, принятие которых необходимо для получения дополнительного финансирования по программам Ukraine Support Loan и Ukraine Facility.