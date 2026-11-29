Минтранс поддержал предложение о едином черном списке авиадебошировПока злостные нарушители могут обходить запрет на полеты, меняя авиакомпании
Поправки в Воздушный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие создание единого черного списка авиадебоширов в России, внесены в Госдуму. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров.
Ключевые изменения предусматривают расширение перечня оснований для включения в реестр дебоширов и закрепление права авиакомпаний обмениваться данными о нарушителях. В список лиц, которым перевозчик вправе отказать в перевозке, будут включаться не только пассажиры, нарушившие правила поведения на борту, но и совершившие мелкое хулиганство, следует из слов главы ведомства.
«Безопасность полетов, спокойствие экипажей и добросовестных пассажиров – безусловный приоритет, и здесь законодательная база должна быть максимально действенной», – подчеркнул Ядров. По словам министра, при повторном нарушении срок ограничения увеличится с одного года до трех лет.
Федеральный закон о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ, разрешающий перевозчикам формировать собственные реестры лиц, которым отказано в воздушной перевозке, был подписан в конце 2017 г. и вступил в силу в июне 2018 г. Основанием для внесения в такой список является невыполнение распоряжений командира воздушного судна, хулиганство на борту и совершение действий, угрожающих безопасности самолета. Попавшему в список пассажиру может быть отказано в перевозке на срок вплоть до одного года.
Исключение составляют ситуации, когда авиакомпания, внесшая пассажира в свой черный список, является единственным перевозчиком на линии. Если дебошир отправляется на лечение, на похороны или сопровождает лиц с ограниченными возможностями, он также имеет право полететь.
Как отметил Ядров, новый механизм позволит сделать так, чтобы грубое нарушение на рейсе одного перевозчика становилось законным основанием для отказа в перевозке и у других компаний. При этом пассажиров, внесенных в черный список авиакомпаний, продолжат пускать на борт в исключительных случаях.
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) уже несколько лет выступает с предложениями по урегулированию данного вопроса, поскольку нынешний механизм не позволяет в полной мере решить вопрос с дебоширами, говорит председатель организации Илья Зотов.
По его мнению, следует расширять уровень ответственности пассажиров и фиксировать данные факты в одном реестре, который будет доступен всем авиакомпаниям. Сейчас трактовка законов фактически заключается в том, что, нарушив правила полета на рейсе одной авиакомпании, дебошир может без проблем купить билет у другого перевозчика, то есть ограничения не работают, объясняет Зотов.
Данный реестр должен регулярно обновляться и срок нахождения в нем может быть увеличен до трех лет, что станет весомым аргументом для корректного поведения в полете, считает собеседник.