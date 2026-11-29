Федеральный закон о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ, разрешающий перевозчикам формировать собственные реестры лиц, которым отказано в воздушной перевозке, был подписан в конце 2017 г. и вступил в силу в июне 2018 г. Основанием для внесения в такой список является невыполнение распоряжений командира воздушного судна, хулиганство на борту и совершение действий, угрожающих безопасности самолета. Попавшему в список пассажиру может быть отказано в перевозке на срок вплоть до одного года.