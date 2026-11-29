Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября сообщал о подготовке Кремля к визиту в Москву Пашиняна. Ранее премьер-министр сказал, что приедет в Россию 3, 11 и 22 декабря на переговоры. Пашинян отмечал, что Армения не может одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и ЕС. По его словам, главной политической целью страны было и остается создание альтернативы для граждан Армении. 10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не будет выгонять Армению из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ЕАЭС.