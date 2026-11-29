Путин встретится с Пашиняном на предстоящей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет в Москве встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом рассказал журналист «Вестей» Павел Зарубин.
Кроме того, глава государства проведет совещание с членами правительства. В графике президента также значатся общение с победителями конкурса «Волонтер года» и региональная поездка.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября сообщал о подготовке Кремля к визиту в Москву Пашиняна. Ранее премьер-министр сказал, что приедет в Россию 3, 11 и 22 декабря на переговоры. Пашинян отмечал, что Армения не может одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и ЕС. По его словам, главной политической целью страны было и остается создание альтернативы для граждан Армении. 10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не будет выгонять Армению из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ЕАЭС.
Последняя встреча армянского премьера и российского лидера прошла 1 сентября в рамках саммита ШОС в Бишкеке.