Ливия подала жалобу в ООН из-за удара ВСУ по Бенгази
Триполи обратился в ООН и Совет Безопасности с официальной жалобой на удар ВСУ по порту Бенгази. Об этом «РИА Новости» сообщил глава МИДа утвержденного парламентом правительства страны Абд аль-Хади аль-Хувейдж.
Он отметил, что власти Ливии решительно осуждают атаки на порт, которые нарушили суверенитет страны, создали угрозу морской безопасности и привели к гибели и ранениям людей.
28 ноября аль-Хувейдж заявил, что Ливия намерена требовать компенсации от Украины за удар по порту.
23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке Службы безопасности Украины (СБУ) на российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази. В тот же день МИД Ливии осудил нападение и предупредил о риске вовлечения страны в конфликт между Москвой и Киевом.
Глава МИД Италии Антонио Таяни позже заявил, что союзники не были проинформированы Украиной о готовящемся ударе по российскому кораблю в Бенгази. Bloomberg сообщал о напряженном телефонном разговоре премьер-министра Италии Джорджи Мелони и Зеленского именно из-за того, что Украина не предупредила партнеров. В ответ украинский лидер уверял, что Украина никогда не действует без предварительного согласования с союзниками.
Как сообщал Reuters, двое военнослужащих Ливийской национальной армии погибли от ранений, полученных при атаке на порт Бенгази.