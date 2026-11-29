Глава МИД Италии Антонио Таяни позже заявил, что союзники не были проинформированы Украиной о готовящемся ударе по российскому кораблю в Бенгази. Bloomberg сообщал о напряженном телефонном разговоре премьер-министра Италии Джорджи Мелони и Зеленского именно из-за того, что Украина не предупредила партнеров. В ответ украинский лидер уверял, что Украина никогда не действует без предварительного согласования с союзниками.