Причиной стало то, что Украина не предупредила Италию об операции против российского корабля в ливийском порту. Офис Мелони по итогам разговора указал, что операция «нарушила суверенитет Ливии и может привести к распространению конфликта на Средиземноморье». Зеленский, в свою очередь, подтвердил, что атака была проведена без предварительного согласования с партнерами, и пообещал наладить обмен информацией с Римом.