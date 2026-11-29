Corriere della Sera: Мелони в разговоре с Зеленским сказала, что сыта по горло
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что «сыта по горло» ситуацией вокруг украинской атаки на порт Бенгази в Ливии. Об этом сообщила газета Corriere della Sera. По ее данным, перед разговором Мелони была «взбешена» и ждала связи с украинским лидером, чтобы высказать недовольство.
Причиной стало то, что Украина не предупредила Италию об операции против российского корабля в ливийском порту. Офис Мелони по итогам разговора указал, что операция «нарушила суверенитет Ливии и может привести к распространению конфликта на Средиземноморье». Зеленский, в свою очередь, подтвердил, что атака была проведена без предварительного согласования с партнерами, и пообещал наладить обмен информацией с Римом.
Мелони публично обозначила границы поддержки Киева. Выступая на конференции партии «Мы умеренные», она заявила, что позиция Италии в поддержку Украины неизменна, «однако это никогда не может быть важнее защиты национальных интересов». Напряженность усиливает и внутриполитический контекст: вице-премьер Маттео Сальвини использовал инцидент для критики военной помощи Киеву, а оппозиция обвинила правительство в том, что оно было оставлено в неведении союзниками.
23 ноября Зеленский заявил об атаке СБУ на российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази. МИД Ливии в тот же день предупредил о риске превращения страны в арену противостояния России и Украины.
27 ноября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил, что Украина не информировала союзников о готовящейся атаке, опровергнув первоначальные утверждения Зеленского о координации с партнерами.
В октябре 2026 г. Мелони уже откладывала отправку 13-го пакета военной помощи Украине на фоне разногласий внутри правящей коалиции и ожидания выборов в США.