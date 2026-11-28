The Guardian: демократы проверят доходы миллиардеров из окружения ТрампаПод пристальным вниманием могут оказаться Илон Маск и Чанпэн Чжао
Демократы после прихода к власти могут запустить расследования против миллиардеров, которые являются союзниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.
Представители Демократической партии, по данным издания, готовят расследования против бизнесменов, связанных с движением MAGA, из высокотехнологичной и криптовалютной отраслей. Под внимание попадают: недавно оказавшийся в центре скандала основатель Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор SpaceX Илон Маск, основатель Binance Чанпэн Чжао.
«Сыновья Трампа, Эрик и Дональд-младший, добились значительных финансовых успехов в сфере технологий, криптовалют и других областях после того, как Трамп снова победил на выборах, и, как ожидается, им предстоит столкнуться с расследованиями в Капитолии относительно того, как их связи в Овальном кабинете могли принести им выгоду», – говорится в материале.
По данным Forbes, состояние самого Трампа выросло на $2,7 млрд с тех пор, как он выиграл президентские выборы в 2024 г. Рост произошел благодаря «криптовалютным проектам и зарубежным сделкам», следовало из отчета журнала.
Демократы победили на прошедших в ноябре 2026 г. промежуточных выборах США. Они заняли большинство в палате представителей и сенате, а также одержали победу в ряде штатов на выборах губернаторов. Трамп признал поражение своей Республиканской партии, а также сообщил о готовности взаимодействовать с оппонентами.