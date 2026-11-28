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Промежуточные выборы в США обернулись для республиканцев разгромом: демократы вернули себе большинство в обеих палатах конгресса, выиграв даже в традиционно «красных» штатах. Успех партии в СМИ прозвали «синим цунами». Для президента-республиканца Дональда Трампа и его курса такой исход стал серьезным политическим поражением. За один день в американской истории появились первый сенатор-мусульманин, первый сенатор-паралимпиец, первая темнокожая женщина-губернатор – и это далеко не все. Десять самых громких побед – в галерее «Ведомостей».



Врач-эпидемиолог, сын египетских иммигрантов и бывший глава департамента здравоохранения Детройта Абдул Эль-Сайед обошел в Мичигане бывшего конгрессмена-республиканца Майка Роджерса (52,5% против 45,5%) и стал первым мусульманином в истории сената США. Во время предвыборной кампании он выступал за введение всеобщего медстрахования, снижение цен на лекарства и стоимости жизни, резко критиковал военную операцию Израиля в секторе Газа и призывал прекратить американскую военную помощь этой стране. Республиканцы, включая президента Дональда Трампа, называли его радикалом и даже обвиняли в связях с исламистскими организациями – сам Эль-Сайед все это отвергал. / Julia Demaree Nikhinson / AP Photo