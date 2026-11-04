Трамп признал победу демократов на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов в Конгресс. Об этом он сказал в интервью газете The New York Times.
Американский лидер также сообщил о готовности взаимодействовать с Демократической партией.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. Телеканалы CNN и NBC, а также аналитическая служба Decision Desk HQ прогнозируют, что Демократическая партия получит контроль над Палатой представителей. По оценкам NBC News, демократы получат 255 мест, республиканцы – 180.
Согласно прогнозу NBC News, демократы получат контроль над Сенатом по итогам промежуточных выборов в Конгресс, обеспечив не менее 53 мест в верхней палате.