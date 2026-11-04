Итоги выборов в США: республиканцы терпят сокрушительное поражение

Итоги выборов в США: республиканцы терпят сокрушительное поражениеДемократы, по прогнозам, берут палату представителей и сенат
- Демократы возвращают палату представителей и берут сенат
- Победы над республиканцами на выборах губернаторов
- Успехи демократов в традиционно республиканских штатах в сенате
- Трамп готов сотрудничать с демократами
- Как реагируют демократы и республиканцы
- Что ждет Трампа и Россию
В США завершились промежуточные выборы. Демократы, по прогнозам CNN, NBC и Decision Desk HQ, получают контроль над палатой представителей. Вероятно, они получают большинство и в сенате. Президент Дональд Трамп заявил о готовности работать с оппонентами, допустив роль «мистера вето». «Ведомости» собрали главное о результатах выборов в конгресс и губернаторских кампаниях.
Демократы возвращают палату представителей и берут сенат
Телеканалы CNN и NBC, а также аналитическая служба Decision Desk HQ прогнозируют, что Демократическая партия получит контроль над палатой представителей. По оценкам NBC News, демократы получат 255 мест, республиканцы – 180.
Bloomberg прогнозирует, что демократы получат контроль и над сенатом США, обеспечив себе не менее 51 места из 100. NBC News прогнозирует, что у демократов будет 53 места.
Как отмечает CNN, демократы «положат конец доминированию республиканцев в Вашингтоне и создадут условия для двух лет противостояния с президентом Дональдом Трампом».
До выборов республиканцы контролировали обе палаты: 218 мест против 214 у демократов в палате представителей и 53 против 47 в сенате. Для получения контроля демократам достаточно было отобрать несколько округов, но, по прогнозам, они уже взяли вдвое больше мест, чем необходимо.
Победы над республиканцами на выборах губернаторов
- В Техасе республиканец Грег Эбботт проиграл демократу Джине Хинохосе: штат впервые более чем за 30 лет возглавит представитель Демократической партии. По данным CNN, после обработки около 66% бюллетеней Хинохоса набирает 57,4%, Эбботт – 41,3% (прогноз AP – демократ набирает 55,39% голосов, его соперница – 43,08%.). Последним губернатором-демократом в Техасе была Энн Ричардс, занимавшая пост с 1991 по 1995 г.
В Огайо демократ Эми Эктон победила республиканца Вивека Рамасвами, набрав 50,69% против 45,97% (прогноз Decision Desk HQ). Рамасвами – предприниматель и бывший претендент на пост кандидата от Республиканской партии на президентских выборах 2024 г.
Всего в США избирали 36 губернаторов. Предварительно, в 22 штатах победили члены Демократической партии. В 13 штатах – республиканцы.
Успехи демократов в традиционно республиканских штатах в сенате
Демократы добились успехов и на выборах в сенат.
В Канзасе демократ Адам Хэмилтон обошел действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла – это первая победа демократов в сенате от этого штата с 1932 г. По предварительным данным, после обработки около 88% голосов Хэмилтон набирал 52% против 44,1% у Маршалла.
В Техасе демократ Джеймс Таларико побеждает республиканца Кена Пакстона с 55,39% против 43,08%. Демократы не выигрывали выборы в верхнюю палату от Техаса с 1988 г. Кандидатуру Пакстона поддерживал Дональд Трамп.
Демократ Крис Паппас лидирует в борьбе за место в сенате от Нью-Гэмпшира против республиканца Джона Э. Сунуну: по прогнозу AP, Паппас набрал 60,61% голосов против 37,61%. Действующий сенатор-демократ Марк Уорнер одержал победу в Вирджинии, а сенатор-демократ от Джорджии Джон Оссофф добился переизбрания, обогнав республиканца Майка Коллинза. Оссофф потратил на кампанию свыше $105 млн – гонка стала одной из самых дорогостоящих в стране.
Республиканцы, в свою очередь, одержали победы в Западной Вирджинии и Кентукки. Шелли Мур Капито переизбралась в Западной Вирджинии с 57,2% голосов, а Энди Барр победил в Кентукки с 54,2%, заняв место уходящего сенатора Митча Макконнелла (прогнозы AP).
Демократ Трой Джексон победит на выборах в сенат от штата Мэн, обойдя республиканца Сьюзан Коллинз, которая была на должности почти 30 лет, прогнозирует телеканал CNN.
Кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед лидирует на выборах в сенат от штата Мичиган. Демократ набирает 50,78% голосов, его соперник от Республиканской партии Майк Роджерс – 47,25%. Он станет первым мусульманином в истории верхней палаты.
Трамп готов сотрудничать с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать итоги выборов и сотрудничать с демократами. «Я абсолютно точно готов признать эти результаты... Мы будем работать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать начала сотрудничества с ними», – сказал он в интервью газете The New York Times. В интервью Politico он заявил, что у него есть право наложить вето на любой законопроект, но он не хочет просто сидеть и накладывать вето на все подряд. «Мы собираемся работать с демократами. Они уже позвонили», – сказал президент США.
В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что отказывается считать поражение республиканцев своим собственным, и похвалил демократов за «хорошую работу». Он также признал, что вызванный конфликтом с Ираном рост цен на бензин «помешал американцам оценить экономические достижения его администрации».
В Truth Social президент США написал: «Моей фамилии не было в бюллетене – если бы была, мы бы победили СОКРУШИТЕЛЬНО». Он также опубликовал картинку своей фирменной красной кепки, только с надписью «вето».
Еще до объявления результатов Трамп говорил, что с радостью станет «мистером Вето» в случае победы демократов.
Как реагируют демократы и республиканцы
Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис назвал результат «победой для Америки». «Мы разгромили манипуляции республиканцев по всей стране», – написал он в соцсети X.
Спикер палаты представителей США Майкл Джонсон выразил надежду, что республиканцы возьмут реванш в 2028 г.
«Этими результатами расстроены все американцы, и я тоже, но нас не лишить уверенности в себе. (...) В 2028 г. мы вернем себе палату представителей и завершим эту работу», – сказал Джонсон.
Что ждет Трампа и Россию
Политолог-американист Малек Дудаков назвал предварительные результаты очень плохими для Трампа даже при условии, что никто не ожидал победы его однопартийцев-республиканцев. Во внутренней политике он теперь постоянно будет сталкиваться с обструкцией и блокировками. «Внутриполитическая повестка Трампа затормозится окончательно, включая возможные большие законопроекты», – сказал «Ведомостям» эксперт. Что касается внешней политики, то демократам вряд ли удастся серьезно ограничить его полномочия в контексте иранского конфликта, хотя на российско-украинском треке они могут осложнить его возможность вести конструктивный диалог с Москвой.
Политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении российско-украинского конфликта в целом отвязана от конгресса, заявил «Ведомостям» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По его словам, практическая часть этой политики опирается не столько на госдеп, сколько на личных эмиссаров президента.
«В теории и при огромном желании госсекретаря можно «затаскать» по слушаниям и попытаться «прикопаться» к его полномочиям, спецпредставители же отвечают только перед президентом, а их полномочия слишком размыты, чтобы прийти к выводу, что они вышли за какие-то рамки», – сказал Новиков. По его мнению, США перевели военно-экономическую поддержку Украины на коммерческие рельсы, а дипломатическая вовлеченность ограничивается посредничеством – слишком пассивной ролью, чтобы конгресс мог ее переопределить.
Единственным тонким моментом эксперт называет законодательное оформление американских гарантий безопасности для Украины. «Если администрация Трампа не уклонится от этой процедуры, демократы в конгрессе вполне могут попытаться вписать в документ дополнительные обязательства в отношении Киева как в части формулировок, так и в части предоставления дополнительной военно-экономической помощи», – отметил он.