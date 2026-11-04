Итоги выборов в США: республиканцы терпят сокрушительное поражение

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать итоги выборов и сотрудничать с демократами. «Я абсолютно точно готов признать эти результаты... Мы будем работать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать начала сотрудничества с ними», – сказал он в интервью газете The New York Times. В интервью Politico он заявил, что у него есть право наложить вето на любой законопроект, но он не хочет просто сидеть и накладывать вето на все подряд. «Мы собираемся работать с демократами. Они уже позвонили», – сказал президент США.