Одинокий, гордый и державный: как образ русского корабля плывет через века

Литературный образ воплощается в корпусе и мачтах и обретает городской маршрут. Вымышленная Ассоль уступает место реальным выпускникам, а частная история ожидания превращается в коллективный ритуал. После возрождения праздника в 2005 г. эта конструкция продолжает работать: Петербург ежегодно материализует литературный знак, заставляя десятки тысяч людей смотреть на него одновременно. Здесь можно было бы сказать вслед за Роланом Бартом, что миф начинается в тот момент, когда история забывает собственное происхождение и начинает казаться естественной. Для современного зрителя алый парус уже принадлежит Неве, хотя когда-то он существовал только на странице.