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Главная / Медиа / Тест /

Тест. География отечественного кино: где снимались знаменитые сцены советских фильмов?

Знакомые эпизоды, запечатленные в неожиданных локациях
Ведомости

География отечественного кино куда шире списка съемочных городов в титрах. Знакомые по любимым картинам пейзажи и здания можно встретить там, где их не ждешь. В День народного единства «Ведомости» и телеканал «Патриот» предлагают проверить, насколько хорошо вы знакомы с локациями советских фильмов.

Вопрос 1 из 11

Кадр, на котором Илья (Николай Рыбников) и Тося (Надежда Румянцева) из комедии «Девчата» (1962) сидят обнявшись, знаком многим. Сцена стала одной из самых трогательных в фильме. А вот где ее снимали?

Кадр, на котором Илья (Николай Рыбников) и Тося (Надежда Румянцева) из комедии «Девчата» (1962) сидят обнявшись, знаком многим. Сцена стала одной из самых трогательных в фильме. А вот где ее снимали?
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