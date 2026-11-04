География отечественного кино куда шире списка съемочных городов в титрах. Знакомые по любимым картинам пейзажи и здания можно встретить там, где их не ждешь. В День народного единства «Ведомости» и телеканал «Патриот» предлагают проверить, насколько хорошо вы знакомы с локациями советских фильмов.