Тест. География отечественного кино: где снимались знаменитые сцены советских фильмов?Знакомые эпизоды, запечатленные в неожиданных локациях
География отечественного кино куда шире списка съемочных городов в титрах. Знакомые по любимым картинам пейзажи и здания можно встретить там, где их не ждешь. В День народного единства «Ведомости» и телеканал «Патриот» предлагают проверить, насколько хорошо вы знакомы с локациями советских фильмов.
Вопрос 1 из 11
Кадр, на котором Илья (Николай Рыбников) и Тося (Надежда Румянцева) из комедии «Девчата» (1962) сидят обнявшись, знаком многим. Сцена стала одной из самых трогательных в фильме. А вот где ее снимали?
- Новосибирск
- Ленинград
- Ялта
- Минск