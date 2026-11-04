Демократ Джеймс Таларико победил на выборах в сенат США от Техаса

Кандидат от Демократической партии Адам Хэмилтон также одержал победу на выборах в Сенат США от штата Канзас, обойдя действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Хэмилтон получил 56,96% голосов, Маршалл – 41,27%. За кандидата от Либертарианской партии Дэвида Грэма проголосовали 1,78% избирателей. Демократы не выигрывали выборы в Сенат от Канзаса с 1932 г.