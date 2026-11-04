Демократ Джеймс Таларико победил на выборах в сенат США от Техаса
Кандидат от Демократической партии Джеймс Таларико одержал победу на выборах в Сенат США от Техаса, где демократы не выигрывали борьбу за место в верхней палате Конгресса с 1988 г. Такой прогноз опубликовала газета Associated Press (AP).
Таларико обошел республиканца Кена Пакстона, занимающего должность генерального прокурора штата. По данным портала, демократ набирает 55,39% голосов, его соперник – 43,08%.
Кандидатуру Пакстона поддерживал президент США Дональд Трамп, который также неоднократно критиковал Таларико и называл его мошенником. На президентских выборах 2024 г. в Техасе победил Трамп.
Кандидат от Демократической партии Адам Хэмилтон также одержал победу на выборах в Сенат США от штата Канзас, обойдя действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Хэмилтон получил 56,96% голосов, Маршалл – 41,27%. За кандидата от Либертарианской партии Дэвида Грэма проголосовали 1,78% избирателей. Демократы не выигрывали выборы в Сенат от Канзаса с 1932 г.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов.
«Ведомости» до американских выборов отмечали, что республиканцы идут к поражению: большинство опросов отдавало предпочтение демократам. Исторически президентская партия почти всегда теряет Палату представителей на промежуточных выборах – с 1946 г. это произошло в 18 из 20 случаев.