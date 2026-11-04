Трамп назвал Эбботта «псевдореспубликанцем» после его поражения в Техасе
Губернатор Техаса Грег Эбботт не смог добиться переизбрания из-за того, что в последние месяцы стал «псевдореспубликанцем». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«Если бы Грег Эбботт, губернатор Техаса, не превратился в RINO [республиканца только по названию] за последние шесть месяцев своей политической карьеры, он бы не проиграл», – написал американский лидер. Ранее президент США заявлял о поддержке Эбботта.
Согласно прогнозу CNN, Эбботт проиграл выборы губернатора Техаса демократу Джине Хинохосе. По данным телеканала, после обработки примерно 66% бюллетеней она набирала 57,4% голосов, тогда как действующий губернатор получал 41,3%.
Эбботт руководит Техасом с 2015 г. и считается одним из ключевых союзников Трампа. В ходе кампании он выступал за ужесточение миграционной политики. Трамп, в свою очередь, критиковал Хинохосу, называя ее радикальной левой политической фигурой.
Место в Сенате от Техаса также получил демократ Джеймс Таларико с результатом в 55,39% голосов, обойдя республиканца Кена Пакстона, занимающего должность генерального прокурора штата. Пакстон получил 43,08% голосов.
Демократ Эми Эктон победила републиканца Вивека Рамасвами на выборах губернатора Огайо, получив 50,69% голосов, тогда как ее соперник набрал 45,97%. Кандидат от Демократической партии Адам Хэмилтон получил место в Сенате от штата Канзас, обойдя действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Хэмилтон набрал 56,96% голосов, Маршалл – 41,27%.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. По прогнозу Bloomberg, демократы получат контроль над Сенатом по итогам промежуточных выборов в Конгресс, завоевав не менее 51 места в верхней палате.