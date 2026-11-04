Демократ Эми Эктон победила Вивека Рамасвами на выборах губернатора Огайо
Кандидат от Демократической партии Эми Эктон одержала победу над республиканцем Вивеком Рамасвами на выборах губернатора штата Огайо. Такой результат следует из прогноза Decision Desk HQ.
По данным портала, Эктон получила 50,69% голосов, тогда как ее соперник набрал 45,97%.
Рамасвами – предприниматель, ранее участвовавший в борьбе за выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах 2024 г. До выборов губернатором Огайо был республиканец Майк Деуайн, занимающий этот пост с января 2019 г.
Демократ Джеймс Таларико одержал победу на выборах в Сенат США от Техаса с результатом в 55,39% голосов, Таларико обошел республиканца Кена Пакстона, занимающего должность генерального прокурора штата. Пакстон получил 43,08% голосов. Кандидат от Демократической партии Адам Хэмилтон также получил место в Сенате от штата Канзас, обойдя действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Хэмилтон набрал 56,96% голосов, Маршалл – 41,27%.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов.
Как отмечали «Ведомости», республиканцы идут к поражению: большинство опросов отдавало предпочтение демократам. Исторически президентская партия почти всегда теряет Палату представителей на промежуточных выборах – с 1946 г. это произошло в 18 из 20 случаев.