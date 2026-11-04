Демократы впервые за 94 года отобрали у республиканцев место в сенате от Канзаса

CNN со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру, писал, что Трамп допускал, что Республиканская партия может потерпеть серьезное поражение на выборах в конгресс. По их словам, президент США надеялся, что результаты опросов общественного мнения окажутся ошибочными и республиканцы выступят лучше прогнозов.