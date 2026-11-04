Демократы впервые за 94 года отобрали у республиканцев место в сенате от Канзаса
Кандидат от Демократической партии Адам Хэмилтон одержал победу на выборах в Сенат США от штата Канзас, обойдя действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Такой результат следует из прогноза Decision Desk HQ (DDHQ).
По данным портала, Хэмилтон получил 56,96% голосов, Маршалл – 41,27%. За кандидата от Либертарианской партии Дэвида Грэма проголосовали 1,78% избирателей. DDHQ отметил победу демократа.
Демократы не выигрывали выборы в Сенат от Канзаса с 1932 г.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов.
«Ведомости» писали, что республиканцы идут к поражению: большинство опросов отдавало предпочтение демократам. Исторически президентская партия почти всегда теряет Палату представителей на промежуточных выборах – с 1946 г. это произошло в 18 из 20 случаев.
4 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы потерпели бы поражение иначе, если бы его имя было в избирательном бюллетене. Согласно прогнозу Decision Desk HQ, вероятность перехода контроля над Палатой представителей к демократам составляет 84%. По оценке портала, шансы Республиканской партии удержать нижнюю палату составляют 16%.
CNN со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру, писал, что Трамп допускал, что Республиканская партия может потерпеть серьезное поражение на выборах в конгресс. По их словам, президент США надеялся, что результаты опросов общественного мнения окажутся ошибочными и республиканцы выступят лучше прогнозов.