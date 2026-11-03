ВЦИОМ: 91% россиян считают русский язык основой единства страны
Россияне воспринимают страну как единое целое, а общение с представителями других национальностей стало привычной частью их жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые представила эксперт департамента политических исследований центра Мария Григорьева.
«Доля позитивного отношения к межнациональным бракам значительно выросла, за последние шсть лет – на 10 п. п.», – заявила она круглом столе «Россия как симфония народов и культур», организованном Экспертным институтом социальных исследований в преддверии Дня народного единства.
По данным ВЦИОМ, 92% граждан регулярно общаются с людьми других национальностей на работе, в магазинах и дома. При этом 78% россиян относятся к представителям других народов без опаски и настороженности. В Северо-Кавказском федеральном округе этот показатель достигает 87%.
Главным объединяющим фактором 91% опрошенных независимо от национальности назвали русский язык. Среди других факторов единства респонденты отметили общую историю, традиции, гражданство и саму страну.
В мае ВЦИОМ сообщал, что с представителями других национальностей с разной периодичностью общаются 92% россиян. Согласно исследованию, 79% россиян относятся к представителям других национальностей без опаски и настороженности, а 76% дружат с людьми другой национальности.