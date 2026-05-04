ВЦИОМ: 92% россиян общаются с представителями других национальностей
С представителями других национальностей с разной периодичностью общаются 92% россиян. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о единстве народов России.
Согласно исследованию, 79% россиян относятся к представителям других национальностей без опаски и настороженности, а 76% дружат с людьми другой национальности. Поддержать брак близкого члена семьи с представителем другой национальности готовы 57% участников опроса.
Жители Северо-Кавказского федерального округа интенсивнее других общаются, дружат и выражают готовность породниться с представителями других национальностей. На втором месте по толерантности – Уральский и Приволжский федеральные округа. Средние позиции достались Южному и Сибирскому федеральным округам, а замыкают рейтинг Северо-Западный, Центральный и Дальневосточный федеральные округа.
Опрос ВЦИОМ был проведен 5 апреля, в нем участвовали 1600 совершеннолетних россиян. Методом опроса стало телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке из номеров, задействованных в России.