Захарова призвала Сеул прекратить военные провокации против КНДР
Россия призывает Южную Корею отказаться от опасных военных провокаций вблизи границы с КНДР. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Нынешняя дестабилизация происходит на фоне непрекращающихся крупномасштабных военных маневров США и Республики Кореи вблизи границы с КНДР», – отметила дипломат.
Захарова выразила обеспокоенность учениями Вашингтона и Сеула, в ходе которых отрабатываются превентивные удары, в том числе с применением ядерного оружия. Она также подчеркнула, что частота и масштабы маневров растут. По ее словам, Москва считает меры Пхеньяна по укреплению безопасности и обороноспособности законными и соответствующими праву на самооборону по Уставу ООН.
28 октября лидер КНДР Ким Чен Ын призвал командиров рот Корейской народной армии (КНА) усилить подготовку военнослужащих для обеспечения полной готовности к возможной войне. По его словам, командиры должны уделять особое внимание повышению боеспособности подразделений, укреплению патриотического духа и идеологической стойкости военнослужащих.
25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ сократить масштаб военных учений с Южной Кореей из-за «очень хороших отношений» с Ким Чен Ыном. По его мнению, совместные учения Вашингтона и Сеула «посылали совершенно неуместный и враждебный сигнал» Северной Корее.