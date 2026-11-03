Захарова призвала Сеул прекратить военные провокации против КНДР

Захарова выразила обеспокоенность учениями Вашингтона и Сеула, в ходе которых отрабатываются превентивные удары, в том числе с применением ядерного оружия. Она также подчеркнула, что частота и масштабы маневров растут. По ее словам, Москва считает меры Пхеньяна по укреплению безопасности и обороноспособности законными и соответствующими праву на самооборону по Уставу ООН.